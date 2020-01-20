Вологодских чиновников обязали отчитываться о работе с жалобами жителей в соцсетях

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал чиновников усилить работу по жалобам жителей в соцсетях. По словам главы региона, в 2019 году через соцсети в областное правительство, губернатору, в органы местного самоуправления поступило более 40 тысяч обращений.

— Но не все должным образом относятся к проблеме простого человека, проживающего на территории области. Некоторые органы исполнительной власти и муниципалитеты относятся к этому наплевательски. Считая, что проблемы людей их не интересуют и их не касаются. С этого оперативного совещания мы будем заслушивать отчеты всех тех, кто наиболее часто упоминается в вопросах граждан, которые поступают через социальные сети, и которые реагируют недостаточно эффективно или вообще не реагируют на проблемы вологжан, — заявил Олег Кувшинников на совещании в правительстве Вологодской области 20 января.

Глава региона также отметил, что, по итогам 2019 года, хороших результатов в работе с обращениями жителей в соцсетях добились Череповец, Сокольский, Тотемский, Кирилловский и Вологодский районы. Из структур регионального правительства в лидерах департамент соцзащиты, департамент образования, департамент труда и занятости, департамент лесного комплекса.

— Чаще всего возникают замечания к ответам исполнителей из города Вологды, Череповецкого, Вытегорского, Тарногского, Нюксенского и Вашкинского районов, а также департамента экономического развития, комитета по охране объектов культурного наследия, департамент физкультуры и спорта, государственной жилищной инспекции, — перечислил губернатор.

Олег Кувшинников также заявил, что будет ставить вопрос о «кадровом соответствии занимаемой должности» руководителей тех ведомств и муниципалитетов, которые не реагируют или недостаточно эффективно реагируют на жалобы жителей в соцсетях.