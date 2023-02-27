Вологда попала в первую пятерку рейтинга самых культурных городов России

27.02.2023 [Общество]

Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда возглавили рейтинг городов России с самым высоким культурным капиталом. Об этом говорится в новом исследовании Высшей школы экономики, с которым ознакомились «Известия».

Интересно, что Санкт-Петербург и Москва не вошли даже в десятку лидеров. Они заняли 13-е и 28-е места соответственно. Ученые считают, что это связанно с большим количеством свободного времени у жителей небольших городов, которое они тратят на культурный досуг, в мегаполисах же все время уходит на работу и дороги. 

Также в число десяти самых культурных городов вошли Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск.

Всего было проанализировано 78 населенных пунктов с населением от 250 тыс. человек. Учитывалось количество и разнообразие культурного досуга в городе, но и заинтересованность населения. 

«Кажется, что в мегаполисах культуры должно быть больше, ведь там театры, музеи, кинотеатры и в целом больше возможностей. Но сейчас благодаря интернету даже жители некрупных городов могут иметь доступ к аналогичной информации. Вопрос только в том, как ее будут использовать», — отмечает культуролог и писатель Константин Ковалёв-Случевский.

Также исследователь предположил, что жители мегаполисов медленнее накапливают культурный капитал из-за ритма жизни и количества информации, которую им приходится обрабатывать за день, а люди в маленьких городах располагают достаточным временем, чтобы неспешно разобраться в интересующей их теме.

Тэги: культура

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