Вологда попала в первую пятерку рейтинга самых культурных городов России

Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда возглавили рейтинг городов России с самым высоким культурным капиталом. Об этом говорится в новом исследовании Высшей школы экономики, с которым ознакомились «Известия».



Интересно, что Санкт-Петербург и Москва не вошли даже в десятку лидеров. Они заняли 13-е и 28-е места соответственно. Ученые считают, что это связанно с большим количеством свободного времени у жителей небольших городов, которое они тратят на культурный досуг, в мегаполисах же все время уходит на работу и дороги.



Также в число десяти самых культурных городов вошли Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск.

Всего было проанализировано 78 населенных пунктов с населением от 250 тыс. человек. Учитывалось количество и разнообразие культурного досуга в городе, но и заинтересованность населения.

«Кажется, что в мегаполисах культуры должно быть больше, ведь там театры, музеи, кинотеатры и в целом больше возможностей. Но сейчас благодаря интернету даже жители некрупных городов могут иметь доступ к аналогичной информации. Вопрос только в том, как ее будут использовать», — отмечает культуролог и писатель Константин Ковалёв-Случевский.

Также исследователь предположил, что жители мегаполисов медленнее накапливают культурный капитал из-за ритма жизни и количества информации, которую им приходится обрабатывать за день, а люди в маленьких городах располагают достаточным временем, чтобы неспешно разобраться в интересующей их теме.