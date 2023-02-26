Презентация отреставрированных крепостных стен 17 века прошла в Кириллове 23 февраля. Мероприятие было приурочено к Дню защитника отечества и сопровождалось большим концертом творческих коллективов Вологодской области.

– Культурная программа в музее собрала несколько сотен зрителей. Кульминацией мероприятия стала презентация подсветки отреставрированных крепостных стен, идущих от Косой до Вологодской башен, – говорится в пресс-релизе Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Сообщается, что центром притяжения внимания зрителей в финале программы стала Московская башня, которая неожиданно для всех зажглась свечой. По галереям крепостных стен пробежались огоньки, и прясла фортификационных сооружений вспыхнули ярким светом.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике с 2014 года впервые с момента постройки монастыря проводится настолько масштабная реставрация крепостных стен.

В прошлом году в ранее не используемых помещениях монастыря уже разместились открытые фондохранилища, реставрационные мастерские, выставочные пространства, кафе и различные музейные службы.

В декабре завершился первый этап реставрации, который включает в себя работы на трех участках крепостных стен Нового города между Косой и Вологодской башнями. За текущий год выполнены работы на первом участке, фасады очистились от строительных лесов, по старинному образцу восстановлена кровля, отреставрированы стены, на втором и третьем уровнях уже сделаны полы и реставраторы перешли на следующие прясла.

На этот год запланированы работы на участке стен между Вологодской и Кузнечной башнями.

По словам директора музея-заповедника Михаила Шаромазова, в тех или иных объемах реставрация здесь будет идти постоянно. Планируется, что основная часть работ на архитектурном ансамбле Кирилло-Белозерского монастыря должна завершиться в 2025-2026 годах.

Помимо этого, сейчас идет реставрация Больших Больничных палат с церковью Евфимия, а также — церкви Преображения, которые также находятся на территории монастыря. Работы на этих объектах планируется закончить в этом году.

– Впоследствии ранее неиспользуемые объекты станут доступными не только для экспертов, но и для всех экскурсантов. Посетители смогут гулять по крепостным стенам и в комфортных условиях знакомиться с памятниками, – сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Напомним, Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского.

– Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и скончался на 90 году жизни. Он прославился многими чудесами и вскоре после кончины был канонизирован. Мощи преподобного покоятся «под спудом» в храме Кирилла Белозерского, в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого, – говорится на сайте музея.

Высокий духовный авторитет основателя монастыря и других кирилловских старцев сделал северную обитель местом царского богомолья. В Кирилло-Белозерский монастырь поступали вклады от Василия III, Ивана Грозного, представителей династии Романовых, многих князей и бояр. Богатые вклады дали возможность создать с конца 15-го до конца 17-го века грандиозный ансамбль, структура которого включает в себя Большой Успенский, Малый Ивановский монастыри и так называемый Новый город.

Со строительством Санкт-Петербурга и петровскими реформами, направленными на подчинение церкви государству, монастырь утратил прежние позиции. За два столетия сильно сократилось число монахов. Полупустые здания стали разрушаться. Косметические ремонты 19-го века способны были придать им лишь внешнее благолепие. К началу 20-го века многие древние постройки монастыря представляли собой руины.

В годы советской власти монастырь был закрыт, а в его стенах в 1924 году был открыт Музей. Но еще раньше, с 1919 года, здесь начались реставрационные работы на памятниках архитектуры. В 1950-е годы начались работы над проектом реконструкции первоначального облика ансамбля монастыря.

В феврале 1969 года было утверждено Положение о Кирилло-Белозерском музее-заповеднике – первом на территории Вологодской области. Выросло число научных сотрудников, были перестроены все экспозиции, создано большое количество постоянных и временных выставок. Новыми экспонатами музея стали и ценные археологические находки, добытые в ходе экспедиций на территории Кирилловского района и самого монастыря. Сегодня в музее около 200 сотрудников. Среднее количество посетителей превышает 200 тысяч человек в год. Среди них около 40% – иностранцы. Музей посещают туристы из США, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии, Китая и других стран.