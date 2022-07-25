Выбросы промышленных предприятий Череповца разрушающе действуют на памятники Кирилло-Белозерского монастыря

Выбросы промышленных предприятий разрушающе действуют на памятники Кирилло-Белозерского монастыря.

– К примеру, в 2010 году мы закончили реставрацию Успенского собора, однако уже сейчас становится заметно, что разрушения кладки барабана продолжаются. Это связано с тем, что буквально в ста километрах от нас находятся промышленные предприятия, и те агрессивные выбросы, которые есть в атмосфере, действуют на наши памятники. Чтобы наглядно убедиться в этом, достаточно взглянуть на собор. И вы увидите, что разрушение барабана идет с той стороны, которая обращена к Череповцу, – говорит директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Успенский собор был построен на территории монастыря в 1496 году на месте двух деревянных храмов. Возведение собора положило начало каменному строительству в Кирилло-Белозерском монастыре. Кроме того, это один из первых каменных храмов на Русском Севере. До его появления на Белозерье были выстроены только два каменных собора — Преображенский (1481) в Спасо-Каменном монастыре и Рождества Богородицы (1490) в Ферапонтовой обители.

В архитектуре храма прослеживаются черты московского зодчества с псковско-новгородской системой декорации. Со временем проведенные перестройки изменили первоначальный вид памятника.

Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря. Фото: kirmuseum.org

По словам директора музея, Кирилло-Белозерский монастырь находится в очень тяжелой геологической обстановке.

– Возьмем, к примеру, здание Трапезной палаты. Одна ее часть находится на суглинке, вторая – на торфянике, третья – на песке. Следовательно, каждая из этих частей живет своей жизнью, – говорит Михаил Шаромазов.

Второй серьезной проблемой, по словам Михаила Николаевича, была проблема, связанная с так называемым водным балансом. Поскольку через Топорню и канал имени герцога Вюртембергского шло большое количество грузов, в системе поддерживался высокий уровень воды.

– Монастырь постоянно подтапливало, что приводило к его разрушению. Сейчас, когда поток судов уменьшился, эта проблема ушла, – поясняет Шаромазов.

Третьей проблемой он назвал агрессивные выбросы череповецких промышленных предприятий.

– Опираясь на все вышесказанное, можно прийти к выводу, что реставрация в тех или иных объемах будет идти постоянно. Однако основная часть работ на архитектурном ансамбле Кирилло-Белозерского монастыря должна завершиться в 2025-2026 годах.

Напомним, в этом году на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника продолжаются реставрационные работы. Сейчас в порядок приводятся крепостные стены 17-го века. века. Это первая настолько масштабная реставрации с момента их строительства.