«Вологда-Чеваката» никак не может найти свою игру на втором этапе женской баскетбольной Суперлиги

26.02.2023 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» никак не может найти свою игру на втором этапе женской баскетбольной Суперлиги.

Накануне вологжанки принимали клуб из столицы Татарстана, «Казаночку». И после первой четверти подопечные Виктора Данилова уступали пять очков (16:21). Во второй и третьей десятиминутках "пчелы" пустились в погоню, и даже на какой момент им удалось выйти вперед - 47:45, но два очка казанской разыгрывающей Анастасии Куплиновой под самую сирену отправили команды на последний двухминутный перерыв при равном счете - 47:47.

Заключительная четверть прошла под контролем гостей, максимальное отставание на этой десятиминутке у "желто-фиолетовых" составляло 6 очков (52:58). После чего вологжанки немного подтянулись в счете, но выйти вперед вновь больше уже не смогли. Матч завершился со счетом 56:59. Это поражение, с учетом игр на предварительном этапе, для вологжанок стало пятым подряд. Из-за этого "чевакатки" с первого места, на котором они начинали второй групповой этап, спустились уже на четвертое.

В следующем туре еще "вчерашним" лидерам сезона предстоит встретиться с нынешним фаворитом. «Вологда-Чеваката» 1 марта отправится в гости к курскому «Динамо-Фарм».

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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