В ходе спецоперации погиб уроженец Череповца Максим Алексеевич Магеррамов. Последнее время он проживал в Тверской и Новгородской областях, получил смертельное ранение под Артемовском. Новость подтвердили в администрации Лесного муниципального округа Тверской области.
Максим родился в Череповце, однако в 2009 году попал в приемную семью. В 2017-м он вместе с опекунами переехал в деревню Дудкино Лесного округа, а после достижения совершеннолетия перебрался в город Пестово Новгородской области. Мужчина служил в составе ЧВК «Вагнер»
Максиму Магеррамову было 22 года.
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
В ходе спецоперации погиб уроженец Череповца Максим Алексеевич Магеррамов. Последнее время он проживал в Тверской и Новгородской областях, получил смертельное ранение под Артемовском. Новость подтвердили в администрации Лесного муниципального округа Тверской области.
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