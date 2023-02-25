Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО

25.02.2023 [Общество]

В ходе спецоперации погиб уроженец Череповца Максим Алексеевич Магеррамов. Последнее время он  проживал в Тверской и Новгородской областях, получил смертельное ранение под Артемовском. Новость подтвердили в администрации Лесного муниципального округа Тверской области.

Максим родился в Череповце, однако в 2009 году попал в приемную семью. В 2017-м он вместе с опекунами переехал в деревню Дудкино Лесного округа, а после достижения совершеннолетия перебрался в город Пестово Новгородской области. Мужчина служил в составе ЧВК «Вагнер»

Максиму Магеррамову было 22 года.

Тэги: погибшие в Украине

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