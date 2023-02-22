Несколько экскурсий пройдут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах 23 февраля

22.02.2023 [Культура]

Несколько экскурсий и интерактивных программ пройдут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах 23 февраля.

  • 11:00 – «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики», обзорная экскурсия в Доме-музее Александра Можайского. Телефон для справок: 8 (8172) 55-53-80.
  • 12:00 и 14:00 – «Этикет – портрет эпохи», экскурсия с элементами интерактива в музее «Мир забытых вещей». Телефон для справок: 8 (8172) 21-14-17.

– Вас будет ждать не только классический рассказ о «забытых» вещах, но и настоящее погружение в атмосферу старинного дома... со своими историческими традициями, семейными преданиями и реликвиями, кругом друзей и знакомых, – говорится в анонсе мероприятия. – В ходе вы узнаете о традициях проведения званых и танцевальных вечеров, правилах приема гостей, тонкостях столового и светского этикета, бытовавших в России 19 веке. Рассказ пойдет также о культуре праздничного застолья и особенностях русской сервировки стола, об особенностях жилого интерьера и меблировке комнат в купеческих и дворянских домах во второй половине 19-го – начале 20-го века. 

  • 12:00 и 14:00 – театрализованные зарисовки «Крестьянские будни». Мастер-классы в музее «Семёнково». Телефон для справок: 8 (8172) 21-01-90.
  • 13:00 – экскурсия-жизнеописание «Валерий Гаврилин, Николай Рубцов - дети войны» в музее «Литература. Искусство. Век XX». Телефон для справок: 8 (8172) 75-55-39.
  • 14:00 – «Кремль сквозь века», экскурсия по территории Вологодского кремля. (Сбор группы у кассы экспозиции «Природа и история Вологодского края»). Телефон для справок: 8 (8172) 72-25-11.
  • 15:00 – обзорная экскурсия в музее «Вологодская ссылка». Весь день – квест «Дело ссыльного N» (путеводитель для одиночных посетителей). Телефон для справок: 8 (8172) 56-21-07.
  • 16:00 – обзорная экскурсия в главной экспозиции Музея кружева. Телефон для справок: 8 (8172) 72-16-56.
  • 16:00 – «В начале славных дел», экскурсия с элементами интерактива в «Доме-музее Петра I». Телефон для справок: 8 (8172) 75-27-59.
     
Тэги: экскурсии, история, культура

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