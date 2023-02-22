В Шексне арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки

22.02.2023 [Общество]

В Шексне суд по ходатайству следователей заключил под стражу 50-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в убийстве 74-летней пенсионерки

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Ларионово 19 февраля. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора, которая перетекла в драку. Пенсионерка скончалась от полученных ран до приезда «скорой». 52-летнего сына погибшей и подозреваемого госпитализировали с ножевыми ранениями.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что указанные лица днем распивали спиртное у себя в доме с их знакомым — 50-летним иностранным гражданином, проживающим в этой же деревне», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту убийства женщины было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: поножовщина, пьянка, гибель человека, пенсионерка, убийство, пострадавшие, уголовное дело, арест

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