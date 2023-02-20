Один человек погиб и двое получили ранения в результате поножовщины в Шекснинском районе

В Шекснинском районе 74-летняя пенсионерка погибла, и двое мужчин получили ранения в ходе пьяной поножовщины, сообщает районная газета «Звезда» в своей группе в соцсети.

По данным издания, инцидент произошёл в деревне Ларионово 19 февраля. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора, которая перетекла в драку. Пенсионерка скончалась от полученных ран до приезда «скорой».

«В Шекснинскую ЦРБ доставлены: с двумя ножевыми ранениями в область грудной клетки, причем одно проникающее, мужчина 50 лет и с множественными ранениями в область грудной клетки мужчина 52 лет», — говорится в сообщении газеты.

Возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.