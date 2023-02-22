«Вологда-Чеваката» никак не может одержать победу на втором групповом этапе баскетбольной Суперлиги

22.02.2023 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» никак не может одержать победу на втором групповом этапе баскетбольной Суперлиги.

Накануне вологжанки на выезде встречались со столичным «МБА-2» и уже после первой четверти уступали более чем с двукратным отставанием 12:27. В середине второй десятиминутки "пчёлки" смогли сократить своё отставание до 4 очков (30:34). Но на большой перерыв команды отправились при счёте на табло 40:34 в пользу столичных баскетболисток.

Ещё одну попытку вернутся в игру подопечные Виктора Данилова предприняли в третьем отрезке игры, и им это удалось. За тринадцать секунд до последнего двухминутного перерыва вологжанки смогли сократить своё отставание до минимума 50:51, а на старте четвертой четверти счёт и вовсе сравнялся 55:55. Оставшуюся часть матча шла равная игра, но "чевакатки" всё время были в роли догоняющий, в результате матч завершился обидным поражением "пчёл", с разницей в одно очко - 73:74.

«В первой четверти мы действительно просели в защите, но к концу второго периода реабилитировались и смогли навязать свою игру. Вся команда до последней секунды боролась. Это показывает и Машин трёхочковый (Мария Канищева на последних секундах матча своим трехочковым сделала счёт 72:73, после чего был шанс набрать два очка в проходе и и принести победу своей команде. Но к сожалению не попала, прим. ред.) перехват девчонок. Хочу сказать спасибо команде за игру. Мы очень хотим снова показывать такую игру, какая была в первом и втором кругах. А вам, дорогие болельщики, отдельная благодарность! И тем, кто был с нами в зале, и тем, кто смотрел нас онлайн.», - отметила после игры лёгкий форвард «Вологды-Чевакаты» Лидия Малахова, набравшая в этом матче 12 очков.

Дабл-дабл оформила Мария Канищева, 15 очков и 10 подборов, 18 очков команде принесла Анастасия Сущик.

Это поражение, с учетом игры на первом групповом этапе, для вологодских баскетболисток стало четвертым кряду. В следующем туре, 25 февраля, «Вологда-Чеваката» примет казанский клуб «Казаночка».

Тэги: баскетбол

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