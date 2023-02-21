Фестиваль молодых поэтов, писателей и авторов песен пройдет в Вологде 16-18 июня

21.02.2023 [Культура]

Фестиваль молодых поэтов, писателей и авторов песен «Площадь поэтов» пройдет в Вологде 16-18 июня.

Сообщается, что мероприятие соберет более 100 творческих людей на одной площадке.

– Три дня мы будем вместе учиться мастерству и тонкостям продвижения у крутых специалистов со всей России, о каждом из которых подробно расскажем позднее. В программе мастер-классы, лекции, выступления наставников и экспертов, открытый микрофон и, конечно, финальный концерт участников и приглашенных звезд! – говорится на странице мероприятия в социальной сети.

Среди экспертов фестиваля анонсированы организаторы творческих проектов, участники фестивалей, издающиеся авторы: Сергей Актуш, Аспер, Крис Аивер, Виктория Манасевич, Артур Коньков, Камилла Лысенко и другие.

Фестиваль проходит совместно с некоммерческой организацией «Вологда читающая» и городскими библиотеками Вологды при финансовой поддержке гранта Росмолодежи.

Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 15 до 35 лет включительно по ссылке.

Для заявки нужно записать видеовизитку продолжительностью до одной минуты, в которой нужно кратко рассказать о себе (образование/опыт) и поделиться ожиданиями от участия в проекте «Площадь поэтов». Также необходимо выполнить творческое задание:

  • для поэтов: подборка из 3-5 стихотворений
  • для писателей: миниатюра/рассказ до 3000 знаков
  • для авторов песен: 3 лучшие работы в формате MP3

Подробнее об участии в мероприятии можно узнать на странице фестиваля.
 

Тэги: фестиваль, поэты, писатели, молодежь

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