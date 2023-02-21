Двоих жителей Шекснинского района осудили за двойное убийство в деревне Горка

В Шекснинском районе суд вынес приговор 48-летнему и 42-летнему местным жителям, признанным виновными, в зависимости от роли каждого, в убийстве двух человек, незаконном обороте, изготовлении и перевозке оружия, а также краже и хулиганстве.

Как NewsVO сообщал ранее, тела потерпевших — 57-летнего мужчины и 51-летней женщины — с ножевыми ранениями были обнаружены в их доме в деревне Горка 21 апреля 2022 года. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны подсудимые. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия. Несколько месяцев мужчина прятался в лесах, пока его не задержали.

Установлено, что 18 апреля один из подозреваемых передал другому хранившееся у него ружьё, которое впоследствии было переделано в обрез, и патроны. 21 апреля обвиняемые пришли в деревню Горка в поисках спиртного, встретили потерпевшего и старший подсудимый из личной неприязни несколько раз ударил его ножом, отчего тот скончался. Потом он расправился с сожительницей погибшего.

После убийства обвиняемые похитили телефоны потерпевших, уехали в Череповец и разошлись. Вечером того же дня младший подсудимый был задержан за стрельбу на улице, что было квалифицировано как хулиганство.

При таких обстоятельствах 48-летнему осуждённому назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год. Его подельник получил шесть лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.