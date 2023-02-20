Подсвеченные ледяные скульптуры представлены посетителям в скейт-парке «Яма» в Вологде

Ледяные скульптуры, оставшиеся после фестиваля ледяных фигур «Сердце города», доступны к посещению на территории скейт-парка «Яма» в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что фестиваль ледяных фигур прошел в вологодском скейт-парке «Яма» с 17 по 19 февраля. Лед для фестиваля привезли из Тарногского городка. Над созданием фигур работали десять команд из разных уголком России.

Итоги фестиваля:

1 место – команда «Вьюговей» из Череповца: Сергей Халезов и Антон Едемский.

2 место – команда «Ледяная фантазия» из Череповца: Антон Кашоид и Николай Лапин.

3 место – команда «Три ДИ» из Москвы и Пензы: Сергей Кныш и Иван Савенков.

Увидеть фигуры можно в скейт-парке «Яма», который работает ежедневно и круглосуточно по адресу: Вологда, Мира, 17Б.

По вечерам фигурам включают подсветку.

Организаторы фестиваля надеются, что фигуры простоят до оттепели. Для защиты от вандалов в парке есть охрана и камеры видеонаблюдения.

Фигуры разрешается трогать, но организаторы просят родителей проследить, чтобы дети не висели на фигурах, так как это не безопасно.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.