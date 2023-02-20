Подсвеченные ледяные скульптуры представлены посетителям в скейт-парке «Яма» в Вологде

20.02.2023 [Культура]

Ледяные скульптуры, оставшиеся после фестиваля ледяных фигур «Сердце города», доступны к посещению на территории скейт-парка «Яма» в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что фестиваль ледяных фигур прошел в вологодском скейт-парке «Яма» с 17 по 19 февраля. Лед для фестиваля привезли из Тарногского городка. Над созданием фигур работали десять команд из разных уголком России.

Итоги фестиваля:

  • 1 место – команда «Вьюговей» из Череповца: Сергей Халезов и Антон Едемский.
  • 2 место – команда «Ледяная фантазия» из Череповца: Антон Кашоид и Николай Лапин.
  • 3 место – команда «Три ДИ» из Москвы и Пензы: Сергей Кныш и Иван Савенков. 

Увидеть фигуры можно в скейт-парке «Яма», который работает ежедневно и круглосуточно по адресу: Вологда, Мира, 17Б. 

По вечерам фигурам включают подсветку.

Организаторы фестиваля надеются, что фигуры простоят до оттепели. Для защиты от вандалов в парке есть охрана и камеры видеонаблюдения.

Фигуры разрешается трогать, но организаторы просят родителей проследить, чтобы дети не висели на фигурах, так как это не безопасно.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: ледяные скульптуры

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Уроженец Череповца погиб в ходе СВО
В зоне СВО погиб житель Сокола
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге

Похожие новости

Фестиваль ледяных фигур пройдет в Вологде с 17 по 19 февраля

Вход свободный

995
0

Победителям фестиваля ледяных скульптур вручили приз – 100 тысяч рублей

Конкурс мастеров прошел в минувшие выходные в Череповце

1006
0

В Череповце начали принимать заявки на участие в фестивале ледяных скульптур

Победители получат 90 тысяч рублей, призеры — по 55 и 35 тысяч

1216
0

Зрительские симпатии фестиваля ледяных скульптур в Череповце не совпали с мнением жюри

Череповчане назвали лучшей скульптуру «Солнечный танец», выполненную мастерами из Великого Устюга и Тарноги

1942
0

Череповецкая команда победила в конкурсе ледяных скульптур

Череповчане вырезали изо льда фигуру «Самовар кипит — уходить не велит»

1710
0

Для фестиваля ледяных скульптур в Череповец привезут лед из Тарногского района

Фестиваль, в котором на сегодня пожелали участвовать 16 команд, начнется на следующей неделе

1964
0

Скульптуры, возведенные в рамках конкурса ледяных фигур в Череповце, начали таять

Одна из фигур обрушилась 2 марта

1703
0

Фестиваль ледяных скульптур пройдет в феврале на площади Молодежи в Череповце

Заявки принимаются до 29 февраля

1302
1

В Череповце открылся фестиваль ледяных скульптур

18 команд мастеров из разных городов России будут соревноваться в создании фигур изо льда

2017
0

Резчики из Бабаева и Тотьмы выиграли конкурс ледяных скульптур в Череповце

Александр Авдоничев и Василий Фадеев вырезали изо льда образ сухогруза, который венчает статуя Афанасия и Феодосия

2742
0

В Череповце пройдет фестиваль ледяных и снежных скульптур

Готовые скульптуры можно будет увидеть 8 февраля на площади Революции

1682
0

Лёд из Вологодской области понадобился в Великом Новгороде

"Экспортом" природного материала пришлось заняться для спасения выставки ледяных скульптур

1950
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году
В Вологде стартовал Год молодежи
Один человек погиб и двое получили ранения в результате поножовщины в Шекснинском районе
Подсвеченные ледяные скульптуры представлены посетителям в скейт-парке «Яма» в Вологде
Лекцию «Николай Карамзин и его читатели» прочтет филолог Сергей Баранов
Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку
Какой была Вологодская область в эпоху каменного века, расскажут на лекции в Вологде 22 февраля
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1274
0
18.02.2023 [БлогоVO]

Фото нашей свалки со спутника и каждый год её размеры растут

1069
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1400
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика