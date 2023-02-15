Фестиваль ледяных фигур пройдет в Вологде с 17 по 19 февраля

15.02.2023 [Культура]

Фестиваль ледяных фигур «Сердце города» пройдет в вологодском скейт-парке «Яма» с 17 по 19 февраля.

Сообщается, что создавать фигуры будет десять команд из разных уголком России.

Лед для фестиваля привезут из Тарногского городка. Большие ледяные кубы уже заготовлены и скоро будут в Вологде.

Состязания мастеров будут проходить с 17 по 19 февраля. Торжественное закрытие с презентацией готовых скульптур и фотосессия с фигурами начнется 19 февраля в 18:00 в скейт-парке «Яма» по адресу: Вологда, улица Мира, 17Б.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: фестиваль, ледяные скульптуры

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