Фестиваль ледяных фигур пройдет в Вологде с 17 по 19 февраля

Фестиваль ледяных фигур «Сердце города» пройдет в вологодском скейт-парке «Яма» с 17 по 19 февраля.
Сообщается, что создавать фигуры будет десять команд из разных уголком России.
Лед для фестиваля привезут из Тарногского городка. Большие ледяные кубы уже заготовлены и скоро будут в Вологде.
Состязания мастеров будут проходить с 17 по 19 февраля. Торжественное закрытие с презентацией готовых скульптур и фотосессия с фигурами начнется 19 февраля в 18:00 в скейт-парке «Яма» по адресу: Вологда, улица Мира, 17Б.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.