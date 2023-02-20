Лекцию «Николай Карамзин и его читатели» прочтет филолог Сергей Баранов

Вторая лекция цикла «Школа серьезного чтения» состоится в Вологодской областной библиотеке 28 февраля.

На этот раз кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ Сергей Юрьевич Баранов раскроет тему «Николай Карамзин и его читатели».

– О Николае Михайловиче Карамзине слышали все. Из школьного курса литературы мы выносим суждение о нем как о представителе русского сентиментализма, написавшем в конце 18-го столетия повесть «Бедная Лиза» – некогда популярную, но современным читательским вкусам не соответствующую и живой интерес вызвать уже не способную. Между тем значение Карамзина для нашей культуры повестью «Бедная Лиза» не ограничивается, да и само это произведение, если в него вчитаться, оказывается не таким уж устаревшим и наивным, каким его порой представляют. О Карамзине – яркой и многогранной личности, неутомимом деятеле на поприще национальной культуры, поборнике просвещения, преобразователе русского литературного языка, поэте, прозаике, журналисте, историографе, человеке, думающем о судьбах Отечества и его месте в семье народов, авторе, который одним из первых в России поставил целью формирование культурного, мыслящего читателя, способного быть «с веком наравне», пойдет речь в очередной лекции проекта «Школа серьезного чтения», – говорится в анонсе мероприятия.

Лекции Сергея Юрьевича популярны не только среди студентов. Регистрация на лекции Баранов в библиотеке заканчивается задолго до начала мероприятия. И это несмотря на то, что лектор дает слушателям домашние задания.

Так, например, в этот раз, слушателям, желающим начать мысленный диалог с Карамзиным до лекции, предлагается обдумать следующие его суждения:

Обращение с книгами приготовляет к обращению с людьми. И то, и другое равно необходимо. Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором. За деньги не делается ничего великого. Слова не изобретаются академиями; они рождаются вместе с мыслями. Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла. Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честью, справедливостью, вредим последнему. Есть мера терпению, далее которой начинается душевная низость. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку, и народу, который будет всегдашним учеником. Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек – кукла...

Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Начало лекции во вторник, 28 февраля, в 18:00 в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, конференц-зал.

К участию приглашаются все желающие.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).