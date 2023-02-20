53-летнюю жительницу Грязовца осудили за убийство молодого сожителя

20.02.2023 [Общество]

В Грязовце суд вынес приговор 53-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве 37-летнего сожителя.

Ранее NewsVO сообщал, что днём 13 октября 2022 года женщина в ходе застолья поссорилась с потерпевшим. Он ударил её в плечо и грубо высказался в её адрес, а она в ответ несколько раз ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а подсудимую задержали и заключили под стражу.

«Подсудимая вину признала полностью. Потерпевшая пояснила, что ее брат проживал с сожительницей на протяжении 10 лет. Он был доброжелательным и отзывчивым человеком», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Тэги: убийство, пьянка, суд, приговор
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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