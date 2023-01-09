53-летняя жительница Грязовца предстанет перед судом за убийство молодого сожителя

09.01.2023 [Происшествия]

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Грязовца. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  

По версии следствия, днем 13 октября 2022 года женщина у себя дома в ходе ссоры во время застолья несколько раз ударила ножом своего 37-летнего сожителя. От полученных повреждений мужчина умер на месте. Фигурантка была задержана сотрудниками территориального следственного отдела, в последующем суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.  

Тэги: убийство

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