Всеволод Чубенко: «Мы все это знаем с детства, но об этом не принято говорить»

Премьерные спектакли «Спасти камер-юнкера Пушкина» прошли в «Своем театре» Всеволода Чубенко в Вологде.

Чем подкупило и вдохновило постановщика это произведение? Чем отличается эта постановка от той, что шла несколько лет в Вологодском драматическом театре? На эти вопросы NewsVo ответил Всеволод Чубенко, директор автономной некоммерческой организации «Свой Театр», Заслуженный артист России.

– Всеволод Васильевич, мы уже знаем, что каждый раз выбор пьесы для спектакля у вас связан с историей. Что привело вас к «камер-юнкеру Пушкину»?

– Автор пьесы Михаил Хейфец сам предложил мне взять этот текст. Мы познакомились на театральном фестивале в Иерусалиме в 2011 году. Тогда он только что написал этот текст. Мы оговорили нюансы сотрудничества, и я начал работать, но что-то пошло не так, не сложилось. А сейчас захотелось завершить уже начатую когда-то работу.

– «Пушкина он возненавидел еще в детстве. Как-то сразу не задалось... Но потом он влюбился в девушку и стали они придумывать, как можно было бы Пушкина спасти... А можно ли было спасти того, кто возненавидел Пушкина?» С таким анонсом идет спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в «Своем театре». Но мы помним, что несколько лет назад он достаточно успешно шел в вологодском драмтеатре. Чем ваша постановка отличается от той, что шла в драмтеатре? Что ожидать зрителю?

– Понятия не имею потому, что я не видел спектакль в драме. Знаю, что он был.

Двух одинаковых спектаклей не бывает. У нас в Вологде за последние несколько лет, как минимум, три «Вишневых сада» было поставлено в разное время и ничего, люди ходят. Кроме того, зрители, которые были у меня на премьерных спектаклях далеко все видели его в драмтеатре. И зачем сравнивать? Это разные вещи!

– Чем вам понравился текст Михаила Хейфеца, что вы решили сделать этот спектакль?

– Зацепило, что это абсолютно современный, реальный взгляд на «наше всё». Мне люди говорили: «Да, знаем мы прекрасно все эти переделки Пушкина: и веселые, и неприличные, и стишки, и Евгения Онегина переделанного, и анекдоты. Мы все это знаем с детства, но об этом не принято говорить. Также меня подкупило, что в этом тексте идет абсолютно серьезный разговор о реальной жизни, реальных поступках. И удивительно, насколько живой и близкой предстает перед нами атмосфера пушкинского времени.

Ближайший спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоится 26 февраля в 19:00 в зале кофейни «Д'Флер» по адресу: Вологда, Мира, 13.

Возрастные ограничения: (16+).