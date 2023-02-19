Житель Вологды не смог украсть сыр и сломал дверь в магазине

19.02.2023 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали юношу 2005 г. р., который сломал дверь в супермаркете на улице Герцена.

Около 4 утра молодой человек пришёл в магазин, взял с прилавка восемь упаковок сыра и попытался уйти, не заплатив.

«Бдительные работники остановили гражданина и предложили добровольно вернуть товар или произвести его оплату. Молодой человек вернул продукты, но при выходе из магазина выбил с петель входную дверь», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что задержанный находится в розыске за совершение нескольких правонарушений. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: магазин, кража, повреждение имущества, Росгвардия

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