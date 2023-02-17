Житель Череповца украл 23 плитки шоколада, чтобы порадовать родственницу сладостями

17.02.2023 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который украл из магазина на улице Беляева 23 плитки шоколада.

Установлено, что мужчина взял шоколад с прилавка, спрятал под одежду и вышел из торговой точки, не заплатив. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Задержанный пояснил, что у его родственницы  скоро день рождения, и он хотел порадовать её сладостями.

Череповчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: кража, шоколад, магазин, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
В Нюксенском районе горит участок газопровода Трансгаз-Ухта
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов

Похожие новости

Двоих жителей Сокола приговорили к исправительным работам за кражу автомата со жвачкой из магазина

Они также вынесли автомат с игрушками

418
0

Жительницу Харовского района приговорили к обязательным работам за кражу дров у соседки

Менее чем за два месяца она похитила почти 11 кубометров дров

816
0

В Тотемском районе подросток получил условный срок за кражу денег и украшений у приемной матери

Общая сумма ущерба составила больше полумиллиона рублей

1027
0

В Вологде мужчина пытался украсть два женских свитера, надев их на себя

Его задержали сотрудники Росгвардии

1043
0

В Череповце двоих поваров детского сада задержали за кражу продуктов

Стоимость изъятого у них составила около 3500 рублей

2600
0

Житель Сямженского района подозревается в краже машины в Вологде

Он рассказал полицейским, что машина сгорела и он сдал её в металлолом

765
0

В Верховажском районе дом вора сгорел вместе с украденным имуществом

За кражу суд приговорил его к условному сроку и обязал возместить потерпевшему ущерб

1057
0

В Кадуйском районе двоих студентов будут судить за кражу аккумуляторов со спецтехники

Общий ущерб от их действий составил около 29 тысяч рублей

761
0

Работницу молочного комбината в Соколе приговорили к обязательным работам за кражу коробки масла

Действия женщины были квалифицированы по ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение)

1316
0

В Вологде по горячим следам задержали мужчину, обокравшего ювелирный магазин

Он вынес из магазина сережки стоимостью 34 тысячи рублей

1404
0

Житель Череповца получил тринадцать суток ареста за кражу своего любимого сыра

В суде он признал свою вину и сказал, что часть сыра продал, а часть съел, потому что очень любит сыр

971
0

В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей

Её задержали сотрудники Росгвардии

1533
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Шесть молодых семей из Вологды в 2023 году получат сертификаты на улучшение жилищных условий
Житель Череповца украл 23 плитки шоколада, чтобы порадовать родственницу сладостями
Банк «Открытие»: более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон
Экскурсия по литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» пройдет в Вологде 18 февраля
Жительницу Белозерска оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов «скорой»
Экскурсия по отреставрированному дому Извощикова пройдет в Вологде 19 февраля
Лекцию об известных российских женщинах 17-18 веков прочтет Андрей Таюшев в Вологде 18 февраля
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

773
0
17.02.2023 [БлогоVO]

Вологда сегодня. Злая собака.

227
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1154
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика