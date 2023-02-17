Житель Череповца украл 23 плитки шоколада, чтобы порадовать родственницу сладостями

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который украл из магазина на улице Беляева 23 плитки шоколада.

Установлено, что мужчина взял шоколад с прилавка, спрятал под одежду и вышел из торговой точки, не заплатив. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Задержанный пояснил, что у его родственницы скоро день рождения, и он хотел порадовать её сладостями.

Череповчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.