Экскурсия по отреставрированному дому Извощикова пройдет в Вологде 19 февраля

17.02.2023 [Культура]

Экскурсия «Дом Извозчикова» состоится в Вологде 19 февраля.

– Изумрудный, тонкий, звонкий, модный – настоящий бриллиант Заречья! Пройдем по комнатам, очаруемся старыми фотографиями и нашей любимой «Дамой с собачкой». Окунемся в хобби вологодских купцов и представим себя на свежевыстроенном вологодском ипподроме, а журналисты тех времен расскажут, как все обстояло на самом деле, – говорится в анонсе мероприятия. – А в гостиной среди очаровательных буфетов поговорим про «вологодскую обстановку»: как в начале прошлого века выглядели квартиры? Чем украшали стены? А куда шли выбирать обои? И причем тут Голландия?

Мероприятие проводит экскурсовод Катя Хоботова.

Начало экскурсии 19 февраля в 11:00.

Необходима предварительная запись через сообщения Кате в социальной сети.

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: экскурсия, культура, история, деревянная Вологда

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