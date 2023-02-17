Экскурсия по отреставрированному дому Извощикова пройдет в Вологде 19 февраля

Экскурсия «Дом Извозчикова» состоится в Вологде 19 февраля.

– Изумрудный, тонкий, звонкий, модный – настоящий бриллиант Заречья! Пройдем по комнатам, очаруемся старыми фотографиями и нашей любимой «Дамой с собачкой». Окунемся в хобби вологодских купцов и представим себя на свежевыстроенном вологодском ипподроме, а журналисты тех времен расскажут, как все обстояло на самом деле, – говорится в анонсе мероприятия. – А в гостиной среди очаровательных буфетов поговорим про «вологодскую обстановку»: как в начале прошлого века выглядели квартиры? Чем украшали стены? А куда шли выбирать обои? И причем тут Голландия?