Лекция «Вологодские дневники» состоится в Вологде 18 февраля

Лекция «Вологодские дневники» состоится 18 февраля в вологодском гастро-баре «Библиотека».

Экскурсовод Катя Хоботова расскажет, какой Вологда представлялась в дневниках ее жителей, а также проезжавших и проплывавших сквозь нее гостей.

– Подглядываем в дневники вологжан 19-го – начала 20-го веков. Чем они жили, о чем судачили, кого обсуждали, узнаем на полднике с экскурсоводом бюро «Вокруг да около», – говорится в анонсе мероприятия.

Начало встречи 18 февраля в 16:00.

Вход свободный. Предварительная запись и подробности по телефону 50-26-75.

Возрастные ограничения: (12+).