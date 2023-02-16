Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге

16.02.2023 [Общество]

ООО «Дед Мороз-Сервис» в Великим Устюге признали банкротом. Эта фирма была учреждена в 2017 году бывшим депутатом ЗСО Татьяной Муромцевой, которая сейчас является фигурантом уголовного процесса.

Еще в мае в Вологде было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой.

Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, отмывании денежных средств и имущества, а также неправомерном обороте средств платежей.
24 января 2023 года одно из детищ Муромцевой ООО «Дед Мороз-Сервис»  арбитражный суд Вологодской области признал несостоятельным. В суд обратился «Центр правового содействия», которому обанкротившаяся фирма задолжала денег. Задолженность составляет более 300 тысяч рублей. 

В 2020 году ООО «Дед Мороз-Сервис» был замечен в другом арбитражном деле.

Так в ноябре 2020 года арбитражный суд Вологодской области признал законным и обоснованным решение регионального УФАС о признании департамента имущественных отношений нарушившим закон «О защите конкуренции». Нарушения в процедуре передачи изъятого у АУК ВО «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза» имущества из областной казны в аренду другой фирме — ООО «Дед Мороз-сервис» — были обнаружены специалистами антимонопольной службы еще в 2019 году. В ведомстве пришли к выводу, что учрежденная депутатом ЗСО Татьяной Муромцевой фирма получила имущественную поддержку незаконно. 

О том, что в Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза», NewsVo писал в октябре 2018 года. Функции и имущество центра планировали передать акционерному обществу «Дед Мороз».
Позже выяснилось, что «Тропу сказок в Вотчине Деда Мороза» и другое имущество, расположенное на территории вотчины и изъятое у ликвидированного АУК ВО, передали в аренду без конкурса ООО «Дед Мороз-сервис». Тем самым департамент оказал ‚имущественную поддержку‘ ООО, учредителем и директором которого являлась Татьяна Муромцева.

После того, как в отношении Татьяны Муромцевой было заведено уголовное дело ООО «Дед Мороз — Сервис» вышло на банкротство, против которого, судя по решению арбитражного суда не возражает. 

Как следует из материалов дела, судебным приказом мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 28 от 17.10.2022 по делу № 2-2872/2022 с ООО «Дед Мороз-Сервис» Сивковой М.А. в солидарном порядке в пользу ООО «Центр правового содействия» взыскана задолженность в сумме 494 450 руб., в том числе основной долг в сумме 310 000 руб. и неустойка в сумме 184 450 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4072 руб. Судебный приказ вступил в законную силу.

Однако ООО «Дед Мороз-Сервис» не стал выплачивать задолженность, и в суде усмотрели у него признаки банкротства.

«Поскольку имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредитора, суд в соответствии со статьей 225 Закона о банкротстве принимает решение о признании ООО «Дед Мороз-Сервис» несостоятельным (банкротом)», — говорится в решении от 24 явнаря 2023 года. 

Татьяна Муромцева ранее возглавляла две фирмы с абсолютно одинаковым названием — ООО «Дед Мороз-Сервис». Первая из них была создана 13 июня 2012 года, а ее учредителем является АО «Дед Мороза», а вторая появилась 26 апреля 2017 г., а ее учредитель — сама Татьяна Муромцева. Именно этой фирме, судя по материалам арбитражных дел, в свое время незаконно передали в аренду имущество вотчины. Позже учредитель у ООО «Дед Мороз — Сервис» несколько раз менялся. 
Так директором ООО «Дед Мороз-Сервис» с декабря 2018 года по данным базы Контур.Фокус являлась Холопова Аксана Анатольевна. На момент подачи иска о банкротстве учредителем уже значилась Мария Сивкова. 

Тэги: Дед Мороз, дед мороз сервис, банкротсво

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