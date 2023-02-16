Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде

В Самарской области суд рассмотрел иск прокуратуры Вологды о взыскании с местной жительницы, осуждённой в Вологде за присвоение и растрату, ущерба, причинённого преступлением.

Как NewsVO сообщал ранее, ответчицу — бывшую заведующую детского сада в Вологде — летом 2022 года приговорили к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Женщина устроила своих знакомых в сад на должности документоведа, кастелянши (сотрудницы, ответственной за хранение и выдачу постельного белья), воспитателя и педагога-психолога. При этом она знала, что те не будут выполнять должностные обязанности, и вносила в документы ложные сведения об отработанных ими часах. После в течение более пяти лет она получала за них зарплату и тратила деньги по своему усмотрению.

«В результате указанных противоправных действий бюджету муниципального образования „Город Вологда“ причинен ущерб на общую сумму свыше 2,2 млн. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённая сменила место жительства, поэтому иск рассматривался в Самарской области. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.