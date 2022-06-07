Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей

В Вологде суд вынес приговор бывшей заведующей детского сада, признанной виновной в служебном подлоге и присвоении более двух миллионов рублей.

Как NewsVO сообщал ранее, женщина подозревалась в том, что устроила своих знакомых в сад на должности документоведа, кастелянши (сотрудницы, ответственной за хранение и выдачу постельного белья), воспитателя и педагога-психолога. При этом она знала, что те не будут выполнять должностные обязанности, и вносила в документы ложные сведения об отработанных ими часах.

«После чего на протяжении свыше 5 лет получала начисляемые им денежные средства в виде заработной платы, которые использовала по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также лишения права занимать определённые должности сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.