Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей

07.06.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор бывшей заведующей детского сада, признанной виновной в служебном подлоге и присвоении более двух миллионов рублей.

Как NewsVO сообщал ранее, женщина подозревалась в том, что устроила своих знакомых в сад на должности документоведа, кастелянши (сотрудницы, ответственной за хранение и выдачу постельного белья), воспитателя и педагога-психолога. При этом она знала, что те не будут выполнять должностные обязанности, и вносила в документы ложные сведения об отработанных ими часах.

«После чего на протяжении свыше 5 лет получала начисляемые им денежные средства в виде заработной платы, которые использовала по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также лишения права занимать определённые должности сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: детский сад, руководитель, служебный подлог, присвоение, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
В Вологде девушка, перебегавшая дорогу на красный свет, попала под колеса авто

Похожие новости

В Череповце следователи проводят проверку по факту падения ребёнка из окна детского сада

Инцидент произошёл 11 мая. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

1209
0

В Череповце шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа детского сада

Он находится в больнице в состоянии средней тяжести

3061
0

Более 4200 детей получили места в детских садах Вологды

Списки были сформированы в автоматическом режиме на основании реестра заявлений родителей

1279
0

Самый большой по площади детский сад открыл двери для малышей в Череповце

На его территории разместится 18 оборудованных прогулочных участков, автогородок, метеоплощадка, две физкультурные площадки и полоса препятствий

832
0

Комплектование групп в детские сады Вологды в этом году пройдет на месяц позже обычного

Корректировки сроков связаны с изменением порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

880
0

В Вологде объединят детские сады

Городские власти заявили об объединении трех пар дошкольных учреждений

2271
0

Бывшего руководителя детского сада в Вологде будут судить за присвоение двух миллионов рублей

Обвиняемая фиктивно устроила на работу в сад своих знакомых и присвоила положенные им выплаты

3468
0

Череповчанин воровал деньги работников детских садов под видом родителя ребенка

Полицейские выявили уже 7 фактов кражи на сумму около 100 000 рублей

2457
0

В Вологде открылся отремонтированный детский сад на улице Яшина

В последнее время в здании располагался методический центр департамента образования области

1265
0

Родители более 850 вологодских малышей могут получить «сертификаты дошкольника»

На компенсацию расходов по оплате частных детских садов в бюджет области заложено более 40 млн рублей

1399
0

В Вологде завершено строительство самого большого детского сада

Уже завтра дошкольное образовательное учреждение «Аистенок» на улице Народной примет первых малышей

2503
0

В Вологде ищут мать мальчика, которая привела сына в детский сад с синяками

Ребёнок не ходил в сад с конца сентября и сказал, что его «обидел дядя»

3709
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Segezha Group представит новые продукты на выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022
Военный прокурор Артур Егиев: 600 срочников участвовали в спецоперации
Меры социальной поддержки будут назначать на основе данных специальной информационной системы
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
С начала года в Вологодской области возбуждено два уголовных дела по фактам вандализма на транспорте
74-летний житель Череповца получил шесть лет колонии за убийство супруги
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1467
0
06.06.2022 [БлогоVO]

Свидетельство о жизни. Как хорошо мы жили при Брежневе. Сочинение ко Дню Победы

419
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

997
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика