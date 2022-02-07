Бывшего руководителя детского сада в Вологде будут судить за присвоение двух миллионов рублей

07.02.2022 [Общество]

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из городских детсадов, обвиняемого в присвоении и служебном подлоге.

По версии следствия, обвиняемая устроила своих знакомых на работу в сад на должности документоведа, кастелянши (сотрудницы, ответственной за хранение и выдачу постельного белья), воспитателя и педагога-психолога.

«При этом, зная, что принятые на работу граждане трудовые обязанности выполнять не будут, руководитель учреждения вносила в табеля учета рабочего времени сведения об отработанных указанными лицами часах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Выплаты, положенные работникам, женщина присвоила. Ущерб, причинённый администрации города, составил больше двух миллионов рублей. Дело с иском о возмещении ущерба направлено в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: детский сад, руководитель, служебный подлог, присвоение, прокуратура

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