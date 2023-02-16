Жителю Сокольского района грозит до пяти лет лишения свободы за два поджога

В Сокольском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в поджогах. Общая сумма ущерба от его действий составила более 3,6 млн. рублей.

Установлено, что в ночь на 30 июля 2022 года в городе Кадников пьяный обвиняемый поджёг гараж малознакомого мужчины, с которым незадолго до того поссорился. Как NewsVO сообщал ранее, вместе с гаражом сгорели квадроцикл и автомобиль «Тойота Рав 4». Общая сумма ущерба составила больше 2,8 млн. рублей.

«Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела раскрыт еще один эпизод поджога, совершенного обвиняемым в г. Кадникове в апреле 2018 года. По версии следствия, в результате преступных действий фигуранта уголовного дела путем поджога частично уничтожена и повреждена станция технического обслуживания, принадлежащая местным жителям, чем причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 850 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.