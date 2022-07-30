В Вологодской области минувшей ночью сгорели два автомобиля и квадроцикл, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в городе Кадников Сокольского района поступило 30 июля в 00:38. На улице 50 лет Победы загорелся гараж. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка гаража, квадроцикл и автомобиль «Тойота Рав 4».

Ещё один автомобиль сгорел в Вологде: сообщение о возгорании «Мицубиси Спэйс Стар» у дома № 6 на территории Лоста-Пассажирская поступило 29 июля в 23:47. Салон полностью уничтожен огнём.

Предварительная причина обоих происшествий — поджог.