Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года

Мэр Вологды Сергей Воропанов посетил Мариуполь и опубликовал видео, в котором показал насколько разрушен город.

«Такого разрушенного города я еще не видел. Практически ни одного многоэтажного дома, который бы не был поврежден выстрелами. Сейчас эти многоэтажки разбирают, потому что их проще снести, чем восстановить», — прокомментировал он сам свое видео.

Ролик был снят в ходе рабочей поездки, в которой Сергей Воропанов передал участникам спецоперации посылки и письма. Сейчас в городе работают строители. Они возводят новые малоэтажные дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.