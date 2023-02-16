Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года

16.02.2023 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов посетил Мариуполь и опубликовал видео, в котором показал насколько разрушен город.

«Такого разрушенного города я еще не видел. Практически ни одного многоэтажного дома, который бы не был поврежден выстрелами. Сейчас эти многоэтажки разбирают, потому что их проще снести, чем восстановить», — прокомментировал он сам свое видео.

Ролик был снят в ходе рабочей поездки, в которой Сергей Воропанов передал участникам спецоперации посылки и письма. Сейчас в городе работают строители. Они возводят новые малоэтажные дома. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 

 

Тэги: Мариуполь, спецоперация, мэр вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Нюксенском районе горит участок газопровода Трансгаз-Ухта
Вологодские синоптики обещают нестабильную погоду

Похожие новости

«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал, как оказался в Вологде

Анатолий Левчук вместе со своей семьей бежал из Мариуполя в начале апреля. Сейчас ему и его семье приходится начинать строить жизнь заново

5070
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Великоустюгскому аэропорту требуется еще 700 млн рублей на реконструкцию
Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону
Житель Сокола на улице отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины
Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Жителю Сокольского района грозит до пяти лет лишения свободы за два поджога
Выставка работ фотографа-натуралиста Александра Староверова откроется в Вологде 18 февраля
Весенняя ярмарка мастеров, ремесленников и семейных мануфактур «Амбар маркет» пройдет в Вологде 5 марта
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

2128
0
15.02.2023 [БлогоVO]

Наша шатровая мельница снова стоит в строительных лесах

326
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1045
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика