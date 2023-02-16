Лекция «Секреты вологодской кухни» состоится в Вологде 25 февраля

16.02.2023 [Культура]

Публичная лекция «Секреты вологодской кухни» пройдет 25 февраля в вологодском музее «Мир забытых вещей».

Прочтет лекцию Дарья Гуторова – краевед, экскурсовод и фотограф-любитель. Книга Дарьи «Секреты вологодской кухни» стала лауреатом федерального конкурса в номинации «Лучшая книга о региональной кухне».

В ходе лекции Дарья расскажет, какие блюда в старину считались обрядовыми, а какие попадали на стол вологодских дворян и купцов в пост, чем угощали гостей на званых обедах и много-многое другое.

– В праздничную масленичную неделю, когда все мы с радостью приглашаем в дом гостей, устраиваем застолья с домашними посиделками и, конечно, вдоволь наедаемся блинами, самое время поговорить не только о традициях русского гостеприимства, но и узнать особенности местной колоритной кухни Вологодчины, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в музее проходит выставка фотографий Дарьи Гуторовой «Душа Русского Севера». В экспозицию вошли снимки барочных храмов Тотьмы, городских улиц и достопримечательностей Вологды, а также северные пейзажи и места паломничества православных верующих.  

Лекция будет приурочена к завершению выставки.

Начало лекции 25 февраля в 12:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, кухня, русская кухня, культура, история

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