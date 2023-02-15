Трое жителей Бабаевского района получили условные сроки за похищение человека и угрозу убийством

В Бабаевском районе суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в похищении и угрозе убийством.

Как NewsVO сообщал ранее, поздно вечером 23 сентября 2022 года обвиняемые пришли в дом 24-летнего потерпевшего, применяя насилие, усадили в машину одного из них, против воли вывезли в лес и угрожали ему там расправой. После подсудимые покинули место происшествия, а потерпевший смог добраться домой и его супруга сообщила о случившемся полицейским.

В суде мужчины частично признали вину. Поводом к их действиям стала ревность одного их похитителей к супруге пострадавшего, с которой он ранее сожительствовал.

«Потерпевший пояснил, что подсудимые принесли ему свои извинения и передали 10000 рублей в счет компенсации морального вреда. Претензий ни к кому не имеет. От заявленного гражданского иска отказался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённым назначены наказания в виде пяти лет и четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками в два года.