Троих жителей Бабаевского района будут судить за похищение человека и угрозу убийством

29.11.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего, 29-летнего и 28-летнего местных жителей, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в похищении человека и угрозе убийством.

По версии следствия, поздно вечером 23 сентября 2022 года обвиняемые пришли в дом 24-летнего потерпевшего, применяя насилие, усадили в машину одного из них, против воли вывезли в лес и угрожали ему там расправой.

«После этого фигуранты покинули место происшествия, а вернувшийся домой пострадавший сообщил о случившемся правоохранителям. В кратчайший срок злоумышленников установили и задержали, в последующем в отношении подозреваемых были избраны меры пресечения. Действия фигурантов были вызваны обидой одного из них на потерпевшего, состоящего в браке с общей знакомой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело в их отношении передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: похищение, угроза убийством, уголовное дело, расследование

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