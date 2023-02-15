В зоне СВО погиб житель Сокола

15.02.2023 [Общество]

В зоне СВО погиб офицер-танкист из Сокола Данил Белоглазов. О смерти земляка сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.

«31 января в ходе проведения Специальной военной операции в боях под Кременной погиб наш земляк старший лейтенант Данил Белоглазов. Данил Сахибович Белоглазов был кадровым военным. Он окончил Суворовское училище в Санкт-Петербурге. В свои 25 лет занимал должность командира роты Нижегородского танкового батальона. 27 января за боевые заслуги Данил Белоглазов был награжден медалью «За Отвагу», — сообщил Юрий Васин.

Прощание с Данилом Белоглазовым состоится 15 февраля в 12:00 у мемориала «Скорбящая мать» на центральном городском кладбище в Соколе.

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Вытегорские экологи сделали 13 скамеек из пакетов и прочего мусора
В Череповце бывшая руководительница управляющих компаний пойдет в колонию за использование денег собственников

Похожие новости

Уроженец Череповца погиб в ходе СВО

Погиб 31 января на территории ЛНР

700
0

В ходе СВО погиб житель Чагодощенского округа

Осенью он добровольцем пошел служить в ЧВК «Вагнер»

1297
0

В зоне СВО под Артемовском погиб житель Белозерского района

Ему было всего 25

2708
0

Глава Череповца сообщила о смерти еще троих участников СВО

Она выразила соболезнования родным и близким

2241
0

В ходе специальной военной операции погиб житель Кич-Городецкого района

Об этом глава округа Сергей Ордин рассказал на своей странице ВКонтакте

1597
0

В ходе специальной военной операции погиб житель Бабаевского округа

Об этом сообщил глава Бабаевского округа Юрий Парфенов

1400
0

В ходе СВО погиб уроженец Вытегорского района

Об этом сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

2650
0

Глава Череповца сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО

Маргарита Гусева выразила соболезнования родным и близким

5125
0

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО

Он написал в своем Телеграмм-канале, что сегодня пришло официальное подтверждение от Министерства обороны о смерти шестерых мобилизованных из Вологодской области

8975
0

В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды

Военнослужащий был мобилизован в начале октября

3699
0

В ходе СВО погиб житель Харовского района

Михаил Угрюмов состоял в рядах ЧВК «Вагнер»

3772
0

В Устюжне похоронили еще одного погибшего в ходе СВО

Речь идет о 37-летнем Руслане Кочневе. Об этом сообщили в администрации Устюженского округа   

1617
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чаще всего пары дарили друг другу на 14 февраля беспроводные наушники
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Череповецком районе
На ветстанцию в Шекснинском районе привезли ягнят, зараженных паразитами
Сборная Вологодской область завоевала 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по каратэ
В зоне СВО погиб житель Сокола
Череповецкий «Алмаз» в сухую обыграл «СКА-Карелия» из Кондопоги
Вологжанин выбросил из окна загоревшийся матрац и чуть не спалил библиотеку
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

1845
0
15.02.2023 [БлогоVO]

Так выглядит ежедневный быт многоквартирного дома. Чагодощенский район

340
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

950
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика