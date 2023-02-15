В зоне СВО погиб житель Сокола

В зоне СВО погиб офицер-танкист из Сокола Данил Белоглазов. О смерти земляка сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.

«31 января в ходе проведения Специальной военной операции в боях под Кременной погиб наш земляк старший лейтенант Данил Белоглазов. Данил Сахибович Белоглазов был кадровым военным. Он окончил Суворовское училище в Санкт-Петербурге. В свои 25 лет занимал должность командира роты Нижегородского танкового батальона. 27 января за боевые заслуги Данил Белоглазов был награжден медалью «За Отвагу», — сообщил Юрий Васин.

Прощание с Данилом Белоглазовым состоится 15 февраля в 12:00 у мемориала «Скорбящая мать» на центральном городском кладбище в Соколе.