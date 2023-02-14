В Вологде убийцу нескольких человек отправили на принудительное лечение

14.02.2023 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 65-летнему местному жителю, признанному виновным в серии общественно опасных преступлений, в том числе убийстве четырёх человек.

Как NewsVO сообщал ранее, 26 ноября 2021 года в Турундаевском переулке Вологды было обнаружено тело 29-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Об убийстве в правоохранительные органы сообщил приятель погибшего. По его словам, они собирали металлолом, когда встретили незнакомого им мужчину. Между ними разгорелся конфликт и незнакомец выстрелил в его друга, а сам заявитель смог убежать. Подозреваемого задержали.

В его квартире полицейские нашли телефон убитого, а также документы двоих жителей Грязовецкого района — 38-летнего мужчины и 37-летней женщины — чьи останки нашли при осмотре объектов недвижимости и транспортных средств подозреваемого.

В ходе расследования удалось установить, что в 2019–2021 году мужчина переделал имевшийся у него охолощённый автомат для стрельбы боевыми патронами. Выяснилось, что с октября 2019 года по ноябрь 2021 года мужчина убил четырёх человек и покушался на убийство ещё троих.

«Проведенной в отношении мужчины комплексной стационарной комиссионной судебной психолого-психиатрической экспертизой у него установлено психическое расстройство, представляющее особую опасность для себя и окружающих», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При таких обстоятельствах осуждённого направили на принудительное лечение в специализированное медучреждение.

Тэги: убийства, покушение на убийство, психиатрическая экспертиза, суд, принудительное лечение

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