В Вологде будут судить мужчину, который убил нескольких человек, пытавшихся украсть у него металлолом

19.12.2022 [Общество]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в серии общественно опасных преступлений, в том числе убийстве четырёх человек.

Как NewsVO сообщал ранее, 26 ноября 2021 года в Турундаевском переулке Вологды было обнаружено тело 29-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Об убийстве в правоохранительные органы сообщил приятель погибшего. По его словам, они собирали металлолом, когда встретили незнакомого им мужчину. Между ними разгорелся конфликт и незнакомец выстрелил в его друга, а сам заявитель смог убежать.

Подозреваемого задержали. В ходе расследования удалось установить, что в 2019–2021 году мужчина переделал имевшийся у него охолощённый автомат для стрельбы боевыми патронами.

«Днем 17 ноября 2021 года фигурант, находясь на участке своего дома, заметил подъехавшего для сбора металлолома на грузовом автомобиле ранее незнакомого ему мужчину и выстрелил ему в голову. Скрывая следы преступления, он расчленил тело убитого и спрятал останки. Вещи, документы и автомобиль потерпевшего похитил и сокрыл», — сообщает пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области.

Несколько дней спустя обвиняемый выстрелил в 17-летнего юношу, который также собирал металлолом. Раненый пострадавший смог убежать, но не стал заявлять о происшествии в правоохранительные органы.

«Позже злоумышленник застрелил прибывших на его участок с аналогичной целью 2 жителей Грязовецкого района, расчленил тела убитых, сокрыв останки в своем грузовом автомобиле, похитил их паспорта», — также говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В дальнейшем удалось установить причастность мужчины к покушению на убийство 27-летнего жителя Междуреченского района в октябре 2019 года. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза установила у обвиняемого психическое расстройство. Дело передано в суд для решения вопроса о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Тэги: убийства, покушение на убийство, кражи, психиатрическая экспертиза, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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