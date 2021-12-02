Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек

В Вологде 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве четырех человек. Также он подозревается в покушении на убийство.

Как сообщало NewsVo, 26 ноября в Турундаевском переулке Вологды было обнаружено тело 29-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Об убийстве в правоохранительные органы сообщил приятель погибшего. По его словам, они собирали металлолом, когда встретили незнакомого им мужчину. Между ними разгорелся конфликт и незнакомец выстрелил в друга. Самому очевидцу убийства удалось убежать.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии доставили в следственный отдел. Задержанным оказался местный житель в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

На следующий день в ходе следственных действий в грузовом автомобиле, припаркованном у входа в гараж потерпевшего, были обнаружены останки двух тел — мужчины и женщины, проживавших в Грязовецком районе. Их документы нашли в доме подозреваемого.

«Следователями добыты доказательства причастности задержанного и к другим противоправным действиям. Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в Вологде в разные дни и время убийств четырех лиц — 58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя, и покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступлений. На местах происшествий работают привлеченные следователями специалисты МВД и МЧС со служебными собаками. Для определения психического состояния здоровья обвиняемого назначена судебная экспертиза.