Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде

В Вологде задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в убийстве трех человек.

В минувшую пятницу, 26 ноября, около 17:00 во втором Турундаевском переулке в Вологде было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением.

– Очевидец – знакомый погибшего сообщил в правоохранительные органы о ссоре с неизвестным местным жителем, который применил оружие и скрылся, – сообщает СУ СК России по Вологодской области. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили из дома в следственный отдел.

Задержанным оказался местный житель в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.

На следующий день, 27 ноября, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в грузовом автомобиле, который был припаркован у входа в гараж подозреваемого, следователи обнаружили останки двух тел – мужчины и женщины. Как удалось выяснить, погибшие – жители Грязовецкого района, 38 и 37 лет. Их личные документы были найдены в доме подозреваемого.

По факту обнаружения тел трех людей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство и убийство двух лиц).

Сейчас оба уголовных дела о погибших соединены в одно производство, которое передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Следствие продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.