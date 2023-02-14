В Вологде начали принимать заявки на V городской открытый театральный фестиваль «Актер и слово»

14.02.2023 [Культура]

В Вологде стартовал прием заявок на V городской открытый театральный фестиваль самодеятельного творчества «Актер и слово». Он проводится с 13 февраля по 24 марта.

К участию в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры и дополнительного образования, средних общеобразовательных школ, ветеранских организаций Вологды и районов области. Возраст участников от семи лет. 

Работы могут быть представлены в трех номинациях: художественное слово, литературно-музыкальная композиция, театральная (сценическая) постановка. Приветствуется отображение творчества вологодского поэта и писателя Александра Яшина и других Вологодских авторов, а также культурных исторических традиций Вологодчины.

До 6 марта принимаются заявки и видеоработы участников. Гала-концерт фестиваля состоится 24 марта по адресу: ул. М. Ульяновой, 6. По вопросам участия можно обратиться по тел. 8 (81-72) 33-18-06 (Зайцева Светлана Михайловна).

 

Тэги: фестивали, актеры

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