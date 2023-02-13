В ходе СВО погиб житель Чагодощенского округа

13.02.2023 [Общество]

Глава Чагодощенского округа Александр Косёнков сообщил о гибели участника СВО Виталия Мариничева. Осенью он добровольцем пошел служить в ЧВК «Вагнер». Погиб 8 декабря 2022 года. В ближайшее время будет похоронен в посёлке Чагода, где проживает его сестра. 

Тэги: погибшие в Украине

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