Экскурсия по выставке путешественника Федора Конюхова пройдет в Вологде 12 февраля

Экскурсия по выставке живописи и графики Федора Конюхова пройдет в Вологде 12 февраля.

Федор Конюхов – известный путешественник, действительный член Русского географического общества, академик РАХ, художник-график, живописец, писатель и педагог.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в вологодской картинной галерее проходит выставка «Путешествие длиною в жизнь», где представлены живопись и графика автора за три десятилетия путешествий по всему миру — от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000–2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы.

В ближайшее воскресенье пройдет экскурсия по этой выставке.

Начало экскурсии 12 февраля в 14:00 в новом здании вологодской картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж. Предварительно записаться на экскурсию можно по телефону 72-79-02.

Возрастные ограничения: (12+).

