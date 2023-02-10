Экскурсия по выставке путешественника Федора Конюхова пройдет в Вологде 12 февраля

10.02.2023 [Культура]

Экскурсия по выставке живописи и графики Федора Конюхова пройдет в Вологде 12 февраля.

Федор Конюхов – известный путешественник, действительный член Русского географического общества, академик РАХ, художник-график, живописец, писатель и педагог.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в вологодской картинной галерее проходит выставка «Путешествие длиною в жизнь», где представлены живопись и графика автора за три десятилетия путешествий по всему миру — от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000–2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы.

В ближайшее воскресенье пройдет экскурсия по этой выставке.

Начало экскурсии 12 февраля в 14:00 в новом здании вологодской картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж. Предварительно записаться на экскурсию можно по телефону 72-79-02.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, выставка, Конюхов, федор конюхов

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть причитающихся ему денег
В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка
В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада
За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии
Череповецкие волонтеры потеряли посылки, отправленные почтой для участников СВО
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования
В ходе СВО погиб уроженец Вытегорского района
На месте взрыва здания в Вологде найдено тело погибшего мужчины
Четырех вологжан вернули из плена с территории Украины

Похожие новости

Пешеходная экскурсия в зимнее прошлое города Вологды пройдет 11 февраля

Посетители узнают, чем забавлялись вологжане в выходные дни на рубеже 19-20-веков

38
0

Экскурсионный трамвай запустят в Череповце к лету

Горожанам предлагают стать соавторами экспозиции

862
0

Авторская экскурсия по выставке «Любимые сказки» пройдет в Вологде 17 декабря

Проведет ее коллекционер Андрей Комичев

1302
0

Семь вологодских экскурсоводов прошли профессиональную аттестацию

Вступил в силу федеральный закон, который регламентирует деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков в нашей стране

1006
0

Экскурсия «Вверх по волшебной реке или семь мостов Золотухи» пройдет в Вологде 20 ноября

Участие за пожертвование

1171
0

Новую бесплатную онлайн экскурсию создали в Вологде

Это аудиогид по дневнику вологодской гимназистки Лизы Измайловой, жившей в начале 20-го века

1384
0

Театрализованная экскурсия по детским воспоминаниям Варлама Шаламова пройдет в Вологде 15 ноября

В мини-спектакле будто оживают вещи и стены дома церковного причта, где в начале двадцатого века жила семья Шаламовых

742
0

Экскурсия на тему этикета пройдет в музее «Мир забытых вещей» 4 ноября

Мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь искусств»

712
0

О вологодском периоде жизни Христофора Леденцова расскажет экскурсия 29 октября

В программе посещение палат Иосифа Золотого в Архиерейском доме на территории вологодского кремля

736
0

Бесплатная пешеходная экскурсия «Вологда литературная» пройдет 22 октября

Необходима предварительная запись на мероприятие

625
0

Вологжанам предлагают разгадать музыкальные загадки художников Кондуровых

Экскурсия-тест «В тебе звучит иная музыка» пройдет в областной картинной галерее 22 сентября

1089
0

Музей «Семенково» приглашает в «Клуб выходного дня» 27 и 28 августа

Здесь пройдут экскурсии, мастер-классы, народные игры театрализованные представления

1027
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: трети жителей Северо-Запада пришлось увеличить расходы на лекарства
Пешеходная экскурсия в зимнее прошлое города Вологды пройдет 11 февраля
Экскурсия по выставке путешественника Федора Конюхова пройдет в Вологде 12 февраля
15 вологодских спортсменов номинированы на ежегодную физкультурную стипендию
Вологжанина будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади в Москве
«Вологда-Чеваката» проведет первую игру второй части сезона на выезде
Жителя Верховажья будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

7004
0
09.02.2023 [БлогоVO]

Как странно раньше ездили на лыжах: в шапках-ушанках, юбках, пальто и даже в пиджаках!

419
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

431
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика