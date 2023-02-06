Выставка живописи и графики путешественника Федора Конюхова откроется в Вологде 10 февраля

Выставка «Путешествие длиною в жизнь» откроется 10 февраля в Вологде.

Посетители смогут увидеть живопись и графику Федора Конюхова – действительного члена Русского географического общества и академика РАХ.

– Восхождение на Эверест, кругосветные одиночные плавания, полеты на воздушном шаре — жизнь Федора Конюхова полна опасных приключений и интересных встреч. Самый известный путешественник современности прославился не только своими экспедициями, он также признанный художник-график, живописец, писатель и педагог, – говорится в анонсе мероприятия.

В экспозиции будут представлены живопись и графика автора за три десятилетия путешествий по всему миру — от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000–2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы.

Торжественное открытие выставки состоится 10 февраля в 18 часов в главном здании Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5 этаж.

Выставка будет работать до 19 марта. Посетить ее можно будет в среду, четверг, воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30), в пятницу, субботу с 11:00 до 19:00 (кассы работают до 18:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (12+).