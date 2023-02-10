«Вологда-Чеваката» проведет первую игру второй части сезона на выезде

Стало известно расписание второй части регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги. Напомним, в этой части чемпионата команды разбиты на две шестёрки.

«Вологда-Чеваката» начнет вторую часть сезона в гостях 12 февраля игрой против «Спарта энд К-2» из Видного. Ближайший домашний матч вологжанки проведут спустя четыре дня против «УГМК — Юниор» из Екатеринбурга. Завершится вторая часть регулярного чемпионата для «жёлто-фиолетовых» 22 марта домашним матчем против курской команды «Динамо-Фарм». После этого стартует плей-офф.

Игры на выбывание начнутся 28 марта с четвертьфинала. К первой шестерке, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а это: «Вологда-Чеваката», «Спарта энд К-2», «Динамо-Фарм» из Курска, «МБА-2», «УГМК-Юниор» и «Казаночка», добавятся две лучших команды из второй шестёрки.

Все стадии плей-офф, начиная с четвертьфиналов, полуфиналы, финал, а также матчи за третье, пятое и седьмое место будут до двух побед. Завершится чемпионат не позднее 29 апреля.