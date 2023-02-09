С крупного бизнеса в России планируют собрать добровольный взнос в бюджет

09.02.2023 [Экономика]

Российские власти обсуждают с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в 2022 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пишет Коммерсантъ.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс»,— сказал господин Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Белоусов сказал, что сейчас вопрос о взимании дополнительного однократного налога обсуждается с бизнесом. Андрей Белоусов заявил, что это — формат windfall tax, то есть однократное взимание налогов. «Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует»,— заверил он.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%

Тэги: налоги, бюджет

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