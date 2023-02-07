Доходы федерального бюджета снизились на 35% при росте расходов на 59%

По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1 356 млрд рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Такие данные опубликовал Минфин России.
По данным министерства нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что «связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа».
«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения.Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами „бюджетного правила“ обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — говорится на сайте Минфина.
Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, «преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль».
«Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 года), вследствие которого произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала (аналогичная ситуация наблюдалась во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года). Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат налога в предшествующие периоды. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№ 466-ФЗ от 05 декабря 2022 года)», — уточняют в министерстве.
По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.
Исполнение федерального бюджета за январь 2023 года (предварительные данные)млрд рублей:
|
|
янв-23*
|
янв-22
|
%, г/г
|
утверждено законом
от 05.12.2022
|
ДОХОДЫ
|
1 356
|
2 089
|
-35,1%
|
26 130
|
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:
|
426
|
795
|
-46,4%
|
8 939
|
базовые нефтегазовые доходы
|
585
|
442
|
+32,2%
|
8 000
|
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:
|
931
|
1 294
|
-28,1%
|
17 191
|
внутренний НДС
|
379
|
683
|
-44,4%
|
6 968
|
налог на прибыль
|
-72
|
65
|
-137
|
1 633
|
РАСХОДЫ, в т.ч.:
|
3 117
|
1 964
|
+58,7%
|
29 056
|
государственные закупки
|
1 305
|
249
|
+1 057
|
4 982
|
ДЕФИЦИТ
|
-1 760
|
125
|
-1 885
|
-2 925
* доходы представлены с учетом нераспределённых средств ЕНП на 1 февраля 2023 года