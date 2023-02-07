Доходы федерального бюджета снизились на 35% при росте расходов на 59%

По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1 356 млрд рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Такие данные опубликовал Минфин России.

По данным министерства нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что «связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа».

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения.Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами „бюджетного правила“ обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — говорится на сайте Минфина.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, «преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль».

«Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 года), вследствие которого произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала (аналогичная ситуация наблюдалась во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года). Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат налога в предшествующие периоды. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№ 466-ФЗ от 05 декабря 2022 года)», — уточняют в министерстве.

По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Исполнение федерального бюджета за январь 2023 года (предварительные данные)млрд рублей:

янв-23* янв-22 %, г/г утверждено законом

№466-ФЗ от 05.12.2022 ДОХОДЫ 1 356 2 089 -35,1% 26 130 НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 426 795 -46,4% 8 939 базовые нефтегазовые доходы 585 442 +32,2% 8 000 НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 931 1 294 -28,1% 17 191 внутренний НДС 379 683 -44,4% 6 968 налог на прибыль -72 65 -137 1 633 РАСХОДЫ, в т.ч.: 3 117 1 964 +58,7% 29 056 государственные закупки 1 305 249 +1 057 4 982 ДЕФИЦИТ -1 760 125 -1 885 -2 925

* доходы представлены с учетом нераспределённых средств ЕНП на 1 февраля 2023 года