Доходы федерального бюджета снизились на 35% при росте расходов на 59%

07.02.2023 [Общество]

По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1 356 млрд рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Такие данные опубликовал Минфин России

По данным министерства нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что «связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа».

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения.Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами „бюджетного правила“ обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — говорится на сайте Минфина. 

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, «преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль».

«Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 года), вследствие которого произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала (аналогичная ситуация наблюдалась во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года). Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат налога в предшествующие периоды. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№ 466-ФЗ от 05 декабря 2022 года)», — уточняют в министерстве. 

По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. 

Исполнение федерального бюджета за январь 2023 года (предварительные данные)млрд рублей:

 

янв-23*

янв-22

%, г/г

утверждено законом
№466-ФЗ

от 05.12.2022

ДОХОДЫ

1 356

2 089

-35,1%

26 130

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:

426

795

-46,4%

8 939

  базовые нефтегазовые доходы

585

442

+32,2%

8 000

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:

931

1 294

-28,1%

17 191

  внутренний НДС

379

683

-44,4%

6 968

  налог на прибыль

-72

65

-137

1 633

РАСХОДЫ, в т.ч.:

3 117

1 964

+58,7%

29 056

  государственные закупки

1 305

249

+1 057

4 982

ДЕФИЦИТ

-1 760

125

-1 885

-2 925

* доходы представлены с учетом нераспределённых средств ЕНП на 1 февраля 2023 года

Тэги: доходы, финансы, расходы, бюджет

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