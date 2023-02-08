В Тотемском районе подросток получил условный срок за кражу денег и украшений у приемной матери

08.02.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор 15-летнему подростку, признанному виновным в краже в особо крупном размере.

Как NewsVO сообщал ранее, с марта по август 2022 года юноша, обнаружив в квартире приёмной матери деньги в иностранной валюте и украшения, стал тайно брать их себе и расходовать по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 552 788 рублей 30 копеек.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, т.к не согласился с курсом валют. Пояснил, что ущерб постарается возместить, намерен летом работать. Принес свои извинения потерпевшей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Гражданский иск о возмещении ущерба не заявлялся.

Тэги: кража, подросток, приемные семьи, опекуны, суд, приговор

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