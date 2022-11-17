В Тотемском районе подростка будут судить за кражу денег и украшений на сумму более миллиона рублей у опекуна

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в краже в особо крупном размере.

«По данным следствия, с марта по август 2022 года в одном из населенных пунктов Тотемского района 15-летний подросток, обнаружив по месту жительства спрятанные опекуном денежные сбережения и украшения, стал тайно их брать себе и расходовать по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Сумма ущерба от его действий составила больше одного миллиона рублей. Обвиняемый признал вину, но не согласился с оценкой похищенного. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.