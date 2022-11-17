В Тотемском районе подростка будут судить за кражу денег и украшений на сумму более миллиона рублей у опекуна

17.11.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в краже в особо крупном размере.

«По данным следствия, с марта по август 2022 года в одном из населенных пунктов Тотемского района 15-летний подросток, обнаружив по месту жительства спрятанные опекуном денежные сбережения и украшения, стал тайно их брать себе и расходовать по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Сумма ущерба от его действий составила больше одного миллиона рублей. Обвиняемый признал вину, но не согласился с оценкой похищенного. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: подросток, кража, опекуны, деньги, драгоценности, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В Харовске семье погибшего военнослужащего вручен орден Мужества

Похожие новости

В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Пострадавшая в реанимации

1512
0

В Вологде полицейские ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Также ведётся поиск очевидцев происшествия

1077
0

17-летнюю девушку сбили на проспекте Строителей в Череповце

Пострадавшую госпитализировали

1207
0

В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка

Теперь им грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж

3862
0

В Череповце подросток во время прогулки с девушкой украл аккумулятор из чужого авто

Суд приговорил его к полугоду воспитательной колонии

1370
0

В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём

Отчим девушки, который сидел рядом, пояснил, что решил поучить её водить

2526
0

В Череповецком районе подросток сел за руль и пытался скрыться от полиции

Задержавшим его сотрудникам ГИБДД юноша пояснил, что приобрёл навыки вождения, играя в компьютерные игры

1290
0

В Череповце водитель «Шевроле Лачетти» сбил подростка на велосипеде

12-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами

1320
0

В Вологде подросток на мотоцикле столкнулся с машиной

Пострадавшего госпитализировали с травмами

1386
0

В Кадуйском районе подросток попал в больницу после падения с мотоцикла

Его госпитализировали в тяжёлом состоянии

1011
0

В Кичменгско-Городецком районе подростка, попавшего в ДТП на мопеде отца, оштрафовали на пять тысяч рублей

Отца юноши также оштрафовали на 30 тысяч рублей и вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

1512
0

В Вологде перебегавший дорогу школьник попал под машину

10-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмами

1387
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт
Противодействие кибератакам стала ключевой темой на IT-форуме в Вологде
В Тотемском районе подростка будут судить за кражу денег и украшений на сумму более миллиона рублей у опекуна
История вологжанки об онлайн-трансляции на 70 регионов России вышла в полуфинал конкурса билайна
Банк «Открытие»: более половины жителей Северо-Запада считают, что не в деньгах счастье
В Вологде пьяный мужчина катался на квадроцикле у Спасо-Прилуцкого монастыря
Общественники и депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Вологодчины
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4480
0
16.11.2022 [БлогоVO]

Вид с Земли

430
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

383
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика