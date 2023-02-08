Лекция о названиях городов и селений Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля

Открытая лекция «Названия городов и селений Вологодского края» пройдет 11 февраля в филиале областной библиотеки на улице Конева в Вологде.
Прочтет лекцию Евгения Варникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета.
В лекции будут рассмотрены научные версии происхождения вологодских ойконимов.
Ойконим – это такой вид топонима, имя собственное – название любого населенного пункта, от города до отдельно стоящего дома.
К участию приглашаются все желающие.
Начало лекции 11 февраля в 14:00 в филиале областной библиотеки по адресу: Вологда, Конева, 6.
Вход свободный.
Возрастные ограничения: (12+).