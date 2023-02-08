Лекция о названиях городов и селений Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля

Открытая лекция «Названия городов и селений Вологодского края» пройдет 11 февраля в филиале областной библиотеки на улице Конева в Вологде.

Прочтет лекцию Евгения Варникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета.

В лекции будут рассмотрены научные версии происхождения вологодских ойконимов.

Ойконим – это такой вид топонима, имя собственное – название любого населенного пункта, от города до отдельно стоящего дома.

К участию приглашаются все желающие.

Начало лекции 11 февраля в 14:00 в филиале областной библиотеки по адресу: Вологда, Конева, 6.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).