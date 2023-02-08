Выставка лоскутной пластики и текстильных картин Агнии Шаньгиной проходит в Вологде

08.02.2023 [Культура]

Выставка лоскутной пластики и текстильных картин Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» проходит галерее «Красный мост» в Вологде.

Агния Шаньгина живет в селе Черевково Архангельской области, устраивает выставки своих работ в деревянном сарае и публикует фото на странице «Львиный домик» в социальной сети.

– Агния работает с текстилем и деревом, вдохновляясь сюжетами северных росписей и деревянным зодчеством. Ее произведения открывают внутренний мир художницы, обнажая ее боль за судьбу деревни, рода, старинных домов. Агния родилась в Северодвинске, затем семья переехала на родину отца – в деревню Черевково Красноборского района Архангельской области. Там Анна живет и сейчас. Она наблюдает за всем, что происходит в деревне, и воплощает это в своих художественных композициях, – рассказывает об авторе издание cultinfo.ru.

По словам автора, любовь к текстилю у нее проявилась во время учебы в Сыктывкарском государственном университете, где она освоила специальность «Народно-художественное творчество».

– Мои работы о тихой жизни, старинных домах, окнах, праздниках, воспоминаниях. О том, что было и будет, и о том, чему уж не бывать. Мои сюжеты шиты «допотопным» швом на старых заштопанных платках, кусочках домоткани, обрывках кружевных подзоров, на белых простынях советских времен, обрезках ситца, льна, всевозможных и невозможных тканях с историей. Просто для меня важно собрать, запомнить, сохранить, как умею, как могу и ткани, и дерево, и дома, и церкви, – говорит Агния.

Одновременно с этой выставкой в галерее «Красный мост» проходит выставка работ художника Елены Цицулиной «Лики. Образы. Воспоминания». 

Посетить обе выставки можно до 12 марта по адресу: Вологда, Набережная 6-й армии, 143, ежедневно, кроме пятницы с 10:00 до 18:00.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+

Тэги: выставка, мастера, художники, ткани

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