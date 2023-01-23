Сразу две художественные выставки смогут посетить вологжане бесплатно 26 января

23.01.2023 [Культура]

Галерея современного искусства «Красный Мост» приглашает вологжан на открытие двух выставок: Елена Цицулина «Лики. Образы. Воспоминания» и Агния Шаньгина «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю»

Вернисаж состоится 26 января в 18.00. Вход свободный.

О художниках:

Елена Цицулина родилась в 1974 году в г. Тырныаузе в Кабардино- Балкарии. Жила в родном городе до 9 лет, потом переехала в казачью станицу Владимирская в Краснодарском крае. 1993 — 1998 — училась в Ставропольском художественном училище на живописном отделении в мастерской Петра Охрименко. 1999 — 2005 — училась в Суриковском институте на монументальном факультете в мастерской Е. Н. Максимова, позже в мастерской Никонова, а также у Александра Корноухова.
Елена живет и работает в Ростове Великом.

На выставке представлены портреты и пейзажи, сюжетом для которых выступают дорогие для  художника места — родной Тырныауз, горы Кавказа и город Нальчик.

«Про Тырныауз сама не могу писать. Могу сказать, что это место, где я была счастлива, хоть и было много другого. Помню эти горы, огромные скалы, которые нависали над тобой, они были очень близко, и хотелось туда подняться и посмотреть сверху. Куда мы с детьми и поднимались, и ходили очень далеко в лес на несколько километров, и ничего не боялись. Казалось, что за этими горами что-то интересное, другой мир. Солнце слепило глаза, а камни всегда были под ногами. Любила стоять у потока шумного Баксана и смотреть, не выплывет ли кто оттуда. Он иногда менял цвет и превращался в желтую реку весной, а я стояла на висячем мосту, на ветру и слушала, как он шумит», — говорит Елена Цицулина. 
Особую часть экспозиции занимают фрески, созданные Еленой по мотивам древних росписей и фресок.

Агния Шаньгина родилась в 1990 году в г. Северодвинске.

Когда Агнии было 8 месяцев, семья переехала на родину отца в деревню Черевково Красноборского района Архангельской области,. Здесь Агния живет и работает.
В детстве Агния училась в художественной школе. В 2013 году окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Народно-художественное творчество». После выпуска работала по профилю — в Красноборске в родной художественной школе, в местном доме культуры в Северодвинске.

«Моя жизнь проходит в небольшом селе тихо, неспешно и незаметно: за чаем из самовара, за подглядыванием за долгими сумерками, за проскальзывающими сквозь пальцы белыми ночами, за разглядыванием птиц из окна, за пирогами из печи, за прогулками с собакой по полю, зарастающему лесом. Работы на выставке „Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю“ об этом: о тихой жизни, старинных домах, окнах, праздниках, воспоминаниях. О том, что было и будет, и о том, чему уж не бывать. Шитые „допотопным“ швом на старых заштопанных платках, кусочках домоткани, обрывках кружевных подзоров, на белых простынях советских времен, обрезках ситца, льна, всевозможных и невозможных тканях с историей. „Что в глаза, то и в ручки“ — так говаривала моя прабабушка. Собрать, запомнить, сохранить, как умею, как могу. И ткани, и дерево, и дома, и церквы. Работаю с текстилем и деревом, вдохновляясь сюжетами народной северной росписи и деревянного зодчества», — говорит о своем творчестве Агния Шаньгина.

Тэги: выставки, художники

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