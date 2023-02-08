Житель Вашкинского района отправится в колонию за убийство знакомого во время ссоры

В Вашкинском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 14 октября 2022 года в квартире в селе Липин Бор. Подсудимый выпивал в компании 33-летнего пострадавшего.

«В ходе ссоры, возникшей в результате обсуждения ситуации на Украине, мужчина нанес множественные удары ножом в область головы и тела знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и взыскал с него по миллиону рублей в пользу родителей погибшего в качестве возмещения морального вреда.