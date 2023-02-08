Житель Вашкинского района отправится в колонию за убийство знакомого во время ссоры

08.02.2023 [Общество]

В Вашкинском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 14 октября 2022 года в квартире в селе Липин Бор. Подсудимый выпивал в компании 33-летнего пострадавшего.

«В ходе ссоры, возникшей в результате обсуждения ситуации на Украине, мужчина нанес множественные удары ножом в область головы и тела знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и взыскал с него по миллиону рублей в пользу родителей погибшего в качестве возмещения морального вреда.

Тэги: убийство, ссора, пьянка, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть причитающихся ему денег
В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка
Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области
Глава Череповца сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО
За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии
В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада
Череповецкие волонтеры потеряли посылки, отправленные почтой для участников СВО
Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться

Похожие новости

Череповчанка подозревается в убийстве своего сожителя

Убийство произошло на фоне ссоре из-за того, что сожитель хотел продолжить отдых без нее

993
0

В Великом Устюге мужчина убил своего пасынка

Убитому молодому человеку было 18 лет, подозреваемому в убийстве — 37

903
0

В Бабаевском районе пьяная студентка техникума убила собутыльника

Возбуждено уголовное дело

1020
0

В Соколе взят под арест мужчина, утопивший свою жену

Возбуждено уголовное дело

1033
0

В Череповце присяжные оправдали мужчину, избившего до смерти случайного прохожего

Мужчина намерен подавать на реабилитацию

2102
0

Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности

В суде мужчина не согласился с предъявленным обвинением

2859
0

В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить

Ему назначили наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима

1258
0

Жителя Вологды будут судить за убийство 20-летней давности

Тело погибшей было обнаружено на балконе квартиры в доме на улице Ярославской вечером 19 августа 2002 года

1375
0

53-летняя жительница Грязовца предстанет перед судом за убийство молодого сожителя

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу

1478
0

В Москве убили вологодскую журналистку Анну Азовскую

В Москве была жестоко убита ведущая «Русского радио» в Вологде Анна Азовская (Саблина).

13374
0

Житель Тотьмы задержан по подозрению в убийстве матери

Подозреваемый — 44-летний мужчина. Убита 64-летняя женщина

1595
0

В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира

Старший сержант, будучи пьяным, в штабном вагоне воинского эшелона избил своего командира 

2536
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе подросток получил условный срок за кражу денег и украшений у приемной матери
В Череповце бывшая руководительница управляющих компаний пойдет в колонию за использование денег собственников
Tele2 повысила отказоустойчивость сети в Вологодской области
Лекция о названиях городов и селений Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля
Житель Вожегодского района получил год ограничения свободы за угон машины знакомого
Выставка лоскутной пластики и текстильных картин Агнии Шаньгиной проходит в Вологде
Житель Вашкинского района отправится в колонию за убийство знакомого во время ссоры
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

6664
0
07.02.2023 [БлогоVO]

Коль уж глава округа желает в начале услышать наше мнение, пусть читает

495
0
06.02.2023 [Обзор Прессы]

Путь поэта

336
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика